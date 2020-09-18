Посол США обвинил Китай в распространении коронавируса

Уходящий в отставку посол США в Китае Терри Бранстед обвинил Китай в распространении по миру коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщает CNN.

«Коронавирус можно было сдержать внутри Уханя, но в итоге он превратился во всемирную пандемию», — заявил дипломат. Он напомнил, что китайская система скрывала информацию о происходящем и даже наказывала врачей, сообщавших о начинающейся эпидемии. По его словам, именно Пекин виноват в ухудшении американо-китайских отношений.

Бранстед объявил о своей отставке 14 сентября. Он занимал эту должность с 2017 года.

В июле о том, что китайские власти уничтожали доказательства и данные о первой вспышке болезни, сообщил врач Юэн Квок-Юнг, диагностировавший первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в том, что мировое сообщество было несвоевременно проинформировано о вспышке коронавируса. Позднее американская разведка представила доклад, в котором говорилось, что Китай скрывал или уничтожал соответствующую информацию. Сообщалось, что врачей, высказывавшихся публично о происходящем, заставляли молчать.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Китае было зарегистрировано 90,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в мире к 18 сентября превысило 30,2 миллиона. Погибли 946 тысяч пациентов, вылечиться удалось более чем 20,5 миллиона.