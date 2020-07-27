Китайский врач заявил об уничтожении доказательств вспышки коронавируса в Ухане

Власти китайского Уханя скрыли масштабы первой вспышки коронавируса в городе. Об этом заявил врач Юэн Квок-Юнг, диагностировавший первые случаи заболевания в Китае, передает BBC News.

По его словам, все вещественные доказательства были уничтожены, а реакция на клинические исследования была медленной. Профессор рассказал, что он в составе группы, помогавшей вести расследование в Ухане, посетил продуктовый рынок «Хуанань», который считается источником вспышки коронавируса. «Когда мы пришли, там, конечно, не на что было смотреть, потому что рынок уже был чист», — отметил врач.

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В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в том, что мировое сообщество было несвоевременно проинформировано о вспышке коронавируса. Позже американская разведка представила доклад, в котором говорилось, что Китай скрывал или уничтожал доказательства вспышки заболевания. Сообщалось, что врачей, высказывавшихся публично о происходящем, заставляли молчать.

Китай отверг эти обвинения и назвал их абсурдными. Власти страны выразили мнение, что поведение США политически мотивированно.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Китае было зарегистрировано 86 570 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в мире к утру 27 июля превысило 16,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.