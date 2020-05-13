В США представили законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Сенатор США Линдси Грэм представил сенату законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе политика, содержание которого приводит РИА Новости.

В рамках законопроекта «Об ответственности за COVID-19» президенту США Дональду Трампу предлагается вводить санкции, если Китай не предоставит полный отчет о возникновении вспышки заболевания.

Грэм выразил уверенность в том, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса в США бы не было. По его словам, Пекин отказал мировому сообществу в проведении расследования в лаборатории в Ухане. По словам сенатора, китайские власти отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. «Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — сказал он.

Законопроект получил поддержку от еще восьми сенаторов-республиканцев. Документ предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что Китай предоставил полный отчет о появлении пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Грэм также потребовал освободить всех активистов, которые были задержаны в Гонконге после начала пандемии.

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Без таких подтверждений Трампу разрешат наложить такие санкции, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах.

Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Китай отверг эти обвинения.

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