В США представили законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Сенатор США Линдси Грэм представил сенату законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе политика, содержание которого приводит РИА Новости.
В рамках законопроекта «Об ответственности за COVID-19» президенту США Дональду Трампу предлагается вводить санкции, если Китай не предоставит полный отчет о возникновении вспышки заболевания.
Грэм выразил уверенность в том, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса в США бы не было. По его словам, Пекин отказал мировому сообществу в проведении расследования в лаборатории в Ухане. По словам сенатора, китайские власти отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. «Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить», — сказал он.
Законопроект получил поддержку от еще восьми сенаторов-республиканцев. Документ предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что Китай предоставил полный отчет о появлении пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Грэм также потребовал освободить всех активистов, которые были задержаны в Гонконге после начала пандемии.
Без таких подтверждений Трампу разрешат наложить такие санкции, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах.
Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.
29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Китай отверг эти обвинения.