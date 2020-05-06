Китай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ

Китай считает, что обвинения в сговоре со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью сокрытия вспышки коронавируса абсурдны. Эту информацию опроверг постоянный представитель Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, передает ТАСС.

«Мы обратили внимание на определенную шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путем начала юридического преследования», — подчеркнул постпред, добавив, что такое поведение политически мотивировано. Он усомнился в том, что эти обвинения могут поспособствовать международным усилиям по борьбе с пандемией.

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29 апреля президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли ее быстро остановит. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Президент США Дональд Трамп на схожий вопрос ответил, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,66 миллиона зараженных; 257 288 пациентов скончались; 1,19 миллиона человек выздоровели.

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