Китай призвали передумать и допустить ВОЗ к расследованию появления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Китая передумать и допустить специалистов организации к расследованию причин появления коронавируса нового типа, ставшего причиной пандемии по всему миру. Об этом информагентству France-Presse сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Ранее стало известно, что Китай отказал ВОЗ и не допустил ее к расследованию.

«ВОЗ хотела бы сотрудничать с зарубежными партнерами и по приглашению китайских властей принять участие в расследовании животного происхождения [коронавируса]», — приводит слова Язаревича ТАСС.

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О том, что Китай проигнорировал запросы ВОЗ, стало известно ранее в пятницу, 1 мая. Представитель организации в КНР Гауден Галеа сообщил телеканалу Sky News, что китайские специалисты проводят национальное расследование, но эксперты организации не имеют доступа к лаборатории в Ухане, хотя и не сомневаются в животном происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19. Галеа не исключил, что Китай не предоставлял организации информации во всей полноте с самого начала вспышки.

С начала пандемии в мире заразились более 3,2 миллиона человек, свыше 233 тысяч умерли, более 986,5 тысячи вылечились. В Китае по состоянию на 1 мая осталось 599 граждан, заразившихся коронавирусом, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР

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