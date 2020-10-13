Европе разрешили начать торговую войну с США

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Евросоюзу ввести пошлины на американские товары почти на четыре миллиарда долларов в год в ответ на предоставление властями США субсидий корпорации Boeing. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Фактически ВТО официально разрешила Европе начать торговую войну с США.

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Прежде ВТО принимала аналогичное решение, занимая сторону Соединенных Штатов. В 2019 году организация разрешила Вашингтону установить пошлины на европейские товары на 7,5 миллиарда долларов в год в ответ на субсидирование Брюсселем Airbus. Летом 2020 года европейская компания договорилась с властями Франции и Испании о поправках в контракты возвратных стартовых инвестиций по программе самолетов A350.

Власти ЕС объявили, что теперь Европа полностью соблюдает решение ВТО по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. Брюссель призывал Вашингтон отменить ограничения по делу Airbus, так как основания для них больше не существуют, но США ответили отказом.

Спор между крупнейшими производителями гражданских самолетов в мире Boeing и Airbus длится уже 16 лет. Он стал самым масштабным корпоративным конфликтом в истории.