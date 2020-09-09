Американские компании отказались уходить из Китая

Американские компании не планируют переносить производство из Китая на родину, несмотря на требование президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пишет Bloomberg.

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Только четыре процента из более чем 200 производителей, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае, заявили, что намерены перенести бизнес в США. Более 75 процентов отказались уходить из Китая, а 14 процентов респондентов планируют перевезти производство в другие страны — Юго-Восточная Азия является наиболее распространенным направлением для размещения мощностей. Еще семь процентов заявили, что изменят расположение производственных мощностей внутри страны или за ее пределами.

Торговая война между США и Китаем будет продолжаться бесконечно, уверены 26,9 процента опрошенных. Еще 22,5 процента ожидают, что напряженность продлится от трех до пяти лет.

Ранее Трамп пообещал лишить американские компании госконтрактов за работу с Китаем. В середине августа должны были состояться торговые переговоры между странами. Однако они были перенесены из-за неготовности сторон. На текущий момент Пекин не выполнил обязательства, взятые на себя в январе. Китай должен был увеличить закупки американской продукции по итогам 2020 года до 200 миллиардов долларов.