Трамп пообещал лишить компании госконтрактов за работу с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет меры против американских компаний, которые переносят производство в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, власти США запретят выдачу госконтрактов компаниям, которые отдают работу на аутсорс в КНР. Он также добавил, что не хочет, чтобы Китай использовал полученные таким способом средства для усиления своих вооруженных сил.

Ранее Трамп рассказал о том, что в случае победы на следующих выборах главы государства он будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик Соединенных Штатов и КНР. По его словам, пока США ничего не получают от Китая, а, напротив, только теряют деньги. Американский лидер подчеркнул, что США лишаются сотен миллиардов долларов.