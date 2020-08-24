Трамп приготовился к разъединению экономик США и Китая

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что в случае победы на следующих выборах главы государства он будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик Соединенных Штатов и КНР. Об этом сообщаетТАСС.

По его словам, пока США ничего не получают от Китая, а, напротив, только теряют деньги. Трамп подчеркнул, что убытки составляют сотни миллиардов долларов. Глава государства также заявил, что, если Китай будет вести себя с США ненадлежащим образом, то он не только подумает над разъединением экономик двух стран, но и определенно сделает это.

Ранее Трамп пригрозил лишить американские компании государственных контрактов в случае продолжения сотрудничества с Китаем. Он также призвал ввести налоговые льготы, чтобы побудить предприятия перенести заводы из КНР на родину. Президент пообещал создать десять миллионов рабочих мест за десять месяцев, заявив, что нужно «прекратить зависимость от Китая».

США с 2017 года ведут торговую войну с Китаем. В начале 2020 года стороны решили пойти на взаимные уступки и заключили «первую фазу» сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».