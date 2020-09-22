Назван победитель в торговой войне США и Китая

Китай побеждает в торговой войне с США, он впереди практически по всем важным показателям. Об этом пишет Bloomberg.

ВВП Китая увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика США сократилась на 32,9 процента в годовом выражении. Кроме того, юань укрепляется уже восемь недель подряд, что является самым продолжительным периодом роста с февраля 2018 года. Доллар же, в отличие от китайской валюты, в последнее время слабеет.

Пекин далек и от выполнения взятых на себя обязательств по наращиванию импорта из США, в этом аспекте американская сторона тоже не может называться победителем. Эксперты также отмечают, что процесс выхода китайских технологических компаний на первые места в мире — вопрос времени. Попытки Белого дома помешать этому пока не приносят результатов.

На данный момент суммарный результат всех усилий американского президента Дональда Трампа «развести» американскую и китайскую экономики заключается в том, что Китай становится более самодостаточным, уверены аналитики.

Ранее стало известно, что американские компании не планируют переносить производство из Китая на родину, несмотря на требование Трампа. В середине августа должны были состояться торговые переговоры между США и Китаем. Однако они были отложены из-за неготовности обеих стран. Пекин не выполнил обязательства, взятые на себя в январе, когда была подписана «первая фаза» торговой сделки. По ее условиям, Китай должен увеличить закупки американской продукции до 200 миллиардов долларов по итогам 2020 года.