Еще одна страна отвернулась от Китая

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в интервью газете Globe and Mail заявил, что его страна прекратила все переговоры о создании зоны свободной торговли с Китаем.

По его словам, Канада отвернулась от КНР в связи с тем, что эта страна совсем не та, что была еще в 2016 году. Все инициативы и политика, которые проводились тогда, должны быть пересмотрены, условий для их развития нет, подчеркнул Шампань.

Канада и Китай начали переговоры о свободной торговле в сентябре 2016 года. Ситуация обострилась в декабре 2018 года, когда финансовый директор китайского технологического гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована по запросу США. Позднее ее выпустили под залог в 10 миллионов долларов, но обязали носить GPS-браслет.

В январе 2019 года Министерство юстиции США обвинило Huawei и Мэн Ваньчжоу в промышленном шпионаже, краже коммерческой тайны, препятствовании правосудию и нарушении антииранских санкций США. Позднее ситуация выросла в торговую войну между крупнейшими экономиками мира.

Китай, в свою очередь, задержал двух канадских граждан и предъявил им официальное обвинение в шпионаже. Власти Канады уверены, что это было сделано в отместку.