Китай победил США в споре по торговой войне

Жюри Всемирной торговой организации (ВТО) поддержало Китай в его споре с США по поводу тарифов, введенных Белым домом в 2018 году в рамках масштабной торговой войны, сообщает Bloomberg.

Как сказано в решении, Вашингтон так и не смог доказать, что сборы с китайского экспорта объемом 400 миллиардов долларов являются оправданными и соответствуют международным правилам.

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Однако победа Пекина вряд ли повлияет на дальнейшее развитие событий, так как США в течение двух месяцев имеют право подать апелляцию. При этом в связи с тем, что Вашингтон уже несколько лет блокирует назначение арбитров, Апелляционный суд больше не может выносить решение, и изначальный вердикт не вступит в силу.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, комментируя это решение, напомнил, что Белый дом представил ВТО доказательства кражи интеллектуальной собственности Китаем, и судьи никак не оспорили их.

Таким образом, подчеркнул чиновник, ВТО не предоставляет никаких средств правовой защиты от подобных неправомерных действий, и ее решение никак не повлияет на переговоры стран. В свою очередь министерство торговли Китая выразило надежду, что Вашингтон признает вердикт ВТО, поскольку организация является ключевой в организации международной торговли.