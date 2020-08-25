США и Китай увидели прогресс в реализации торговой сделки

США и Китай увидели прогресс в реализации «Первой фазы» торговой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Лайтхайзер провел переговоры по телефону с американским министром финансов Стивеном Мнучинем и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. «Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения», — заявил он.

Стороны рассмотрели предпринятые Китаем шаги, которые обеспечат «большую защиту прав интеллектуальной собственности, устранят препятствия для американских компаний в таких областях, как финансовые услуги и сельское хозяйство, и устранят принудительную передачу технологий», согласно условиям сделки.

Также в ходе переговоров обсудили увеличение закупок американской продукции в 1,5 раза и дальнейшие действия, необходимые для реализации соглашения.

В середине августа должны были состояться торговые переговоры между США и Китаем. Однако они были отложены из-за неготовности позиций обеих сторон. На текущий момент Пекин не выполнил обязательства, взятые на себя в январе, когда была подписана «первая фаза» торговой сделки. По ее условиям, Китай должен увеличить закупки американской продукции по итогам 2020 года до 200 миллиардов долларов США. Исполнить договоренности помешал резко снизившийся из-за пандемии коронавируса глобальный спрос.