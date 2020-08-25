Лобстеры помирили США и Европу

Лобстеры (второе название морских омаров) сделали первый шаг к тому, чтобы помирить США и Европу и закончить продолжающуюся третий год торговую войну, пишет CNBC. Власти ЕС отменили пошлины на ввоз морских деликатесов из США.

Соглашение уже называют критически важным для общей деэскалации в торговой войне, в которую Евросоюз вступил летом 2018 года вслед за введением Вашингтоном пошлин на ряд европейских товаров.

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Пошлины на свежезамороженных и живых лобстеров из США отменены на ближайшие пять лет. Решение пока принято только Еврокомиссией (коллективным правительством ЕС) и должно быть одобрено другими руководящими органами союза. Однако аналитики отмечают, что оно должно позитивно сказаться на американской рыболовной отрасли, которая за последние годы столкнулся с рядом трудностей — не только из-за противостояния с Китаем и ЕС, но также из-за соглашения между Евросоюзом и Канадой, которая стала его главным поставщиком.

В ответ США вдвое снизят импортные пошлины на целый ряд европейских товаров, включая посуду из хрусталя и готовые блюда. В совместном заявлении переговорщики от обеих сторон, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и профильный комиссар ЕС Фил Хоган, выразили надежду, что достигнутые договоренности станут только началом всеобъемлющего процесса по смягчению ограничений.

В середине августа должны были состояться торговые переговоры между США и Китаем. Однако они были отложены из-за неготовности позиций обеих сторон. На текущий момент Пекин не выполнил обязательства, взятые на себя в январе, когда была подписана «первая фаза» торговой сделки. По ее условиям, Китай должен увеличить закупки американской продукции по итогам 2020 года до 200 миллиардов долларов США. Исполнить договоренности помешал резко снизившийся из-за пандемии коронавируса глобальный спрос.