Китай отомстил Австралии за Huawei

Китай с 28 ноября повысит пошлины на австралийские вина. Они составят от 107 до 212 процентов, пишет CNN. Отомстить торговому партнеру Пекин решил за то, что Австралия в 2018 году не пустила к себе компанию Huawei для установки сетей 5G.

Мера называется временным «антидемпинговым гарантийным обеспечением». Отношения между двумя странами обострились после того, как австралийские власти потребовали провести международное расследование возникновения COVID-19. В августе власти КНР начали расследования в отношении вин.

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем назвал пошлины сокрушительным ударом, а также «несправедливой, необоснованной и неоправданной» мерой. Австралия — крупнейший поставщик вин в Китай, на который приходится 39 процентов всего импорта этого алкогольного напитка из страны. Австралия намерена оспорить новые тарифы.

В начале ноября Китай решил прекратить закупку у Австралии как минимум семи товарных категорий: угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров. Ранее Пекин приостанавливал поставки австралийской говядины и ячменя, поднимал пошлины на ячмень до 80 процентов, задерживал поставки лобстеров и препятствовал импорту древесины.