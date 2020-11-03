Китай придумал новый способ отомстить Австралии

На фоне обострения отношений Китай с 6 ноября решил прекратить закупку у Австралии как минимум семи товарных категорий. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Отомстить важному торговому партнеру Пекин собрался с помощью угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров. В то же время железная руда, крупнейшая статья импорта из Австралии, в перечень не попала.

Официально решение не оформлено, но распоряжение доведено до всех крупных китайских трейдеров. Таким образом, власти Китая придумали новый способ оказать давление на страну, которая в 2018 году не пустила к себе компанию Huawei для установки сетей 5G, а затем потребовала провести международное расследование возникновения COVID-19.

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Ранее Пекин уже приостанавливал поставки австралийской говядины и ячменя из-за несоответствия санитарным нормам, потом поднимал пошлины на ячмень до 80 процентов, задерживал поставки лобстеров и препятствовал импорту древесины. Также имело место антидемпинговое расследование в отношении австралийского вина.

Меры достаточно чувствительны для Австралии, поскольку китайский рынок остается крупнейшим для нее. Однако и Китай серьезно зависит от поставок из Австралии — на нее приходится более 60 процентов железной руды, 60 процентов коксующегося угля, почти 25 процентов энергетического угля и более 50 процентов сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году совокупный объем поставок товаров составил 104 миллиарда долларов.

Сотрудник сиднейского аналитического центра Lowy Institute Ричард Макгрегор предположил, что Китай хочет максимально надавить на Австралию, чтобы сделать ее примером для других стран.

Решение принято на фоне того, что все больше стран поддаются уговорам США и препятствуют участию Huawei в развитии сетей 5G, что не нравится КНР. В частности, после соответствующего указа властей Швеции в Пекине пообещали проблемы шведским компаниям в Китае.