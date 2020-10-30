США смогли наказать Huawei

В третьем квартале 2020 года продажи смартфонов Huawei составили 51,7 миллиона единиц, что на 23 процента меньше, чем за тот же период год назад. Об этом со ссылкой на отчет Canalys сообщает CNBC.

Провал связан с санкциями США, которые смогли наказать китайского технологического гиганта за действия, в которых его обвиняют. Речь идет о воровстве технологий и сборе личных данных пользователей по всему миру в интересах Пекина.

В целом мировой рынок смартфонов просел на один процент (348 миллионов аппаратов), так что падение Huawei не связано со снижением интереса к продукту. Потери продаж бывшего мирового лидера на зарубежных рынках оказались более значительными, однако и в Китае сокращение составило 15 процентов.

Материалы по теме Вопреки всему Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом «Это разбойное нападение» США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?

Серьезной проблемой стало отсутствие в смартфонах Huawei сервисов Google, в последнем флагманском аппарате их заменили аналоги. В дальнейшем компания столкнется с нехваткой компонентов, поскольку тайваньская TSMC с 15 сентября прекратила выпуск процессоров Kirin для Huawei из-за использования в них американских технологий.

Место Huawei стремится занять его главный национальный конкурент Xiaomi. За тот же третий квартал его продажи выросли на 14,5 миллиона смартфонов (у Huawei минус 15,1 миллиона), а в Европе рост составил 88 процентов. Если динамика продолжится, то Xiaomi может выйти на чистое второе место в мире, отставая только от южнокорейского Samsung.

Ранее эксперты не исключали, что Huawei может сконцентрироваться на выпуске оборудования для сетей 5G, причем работать в первую очередь на внутренний рынок. Чтобы не допустить выхода компании за пределы страны, США предлагают своим партнерам по всему миру использовать оборудование от других производителей.