Huawei объявила о борьбе за выживание

Последние санкции США в отношении Huawei привели к тому, что целью компании в настоящее время стала борьба за выживание. Об этом на открытии конференции Huawei Connect 2020 в Шанхае объявил исполнительный директор китайского технологического гиганта Го Пин, передает ТАСС.

По его словам, «непрекращающаяся агрессия» Вашингтона существенно затруднила производственную и операционную деятельность. Теперь компании остается надеяться, что США пересмотрят свою политику.

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Поводом для таких заявлений стала третья волна санкций, в рамках которой с 15 сентября тайваньская TSMC прекратила выпуск процессоров Kirin для Huawei. В этих процессорах используются американские технологии, поэтому у производителя не было выбора.

Запас чипов позволит Huawei выпускать смартфоны до конца текущего года, но что делать дальше, компания не знает. В качестве вариантов замены рассматриваются китайские компании и тайваньская MediaTek, но качество процессоров упадет.

Между тем Белый дом готов продолжить атаку и ввести санкции в отношении главного китайского производителя полупроводников SMIC. Компания считается одной из ключевых для китайской экономики. Впрочем, США могут отказаться от таких планов, поскольку ограничительные меры ударят по собственным экспортерам сырья и технологий, которые сотрудничают со SMIC.

Го Пин напомнил, что Huawei нужны сотни миллионов чипов для смартфонов каждый год. Он рассказал, что в настоящее время американские производители пытаются получить лицензии для сотрудничества с компанией, но успеха пока не добились.

По мнению экспертов, единственное, что может спасти Huawei, это победа на президентских выборах в ноябре этого года кандидата от демократов Джо Байдена.