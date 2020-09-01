Huawei переправила американские деньги в Россию

Санкции со стороны США заставили Huawei сменить направление для инвестиций. Деньги, которые вкладывались в американскую экономику, китайская компания перенаправила в Россию. Об этом во время посещения Шанхайского университета заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, пишет South China Morning Post.

По его словам, компания также увеличила количество российских разработчиков и подняла им зарплаты. Точную сумму инвестиций и численность персонала Чжэнфэй не назвал.

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Он заметил, что Huawei не испытывает неприязнь к жителям США из-за санкций, поскольку понимает, что на ситуацию влияют лишь некоторые американские силы. Эти силы, подчеркнул Чжэнфэй, не представляют все общество.

США включили Huawei, крупнейшего производителя смартфонов в мире, в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности, в мае 2019 года. Ее обвиняют в краже технологий, шпионаже, а также связях с китайскими властями. Компания смогла пережить первый этап санкций, однако в дальнейшем ситуация может существенно осложниться, ожидают эксперты.

С 15 сентября технологический гигант не сможет получать сверхбыстрые тайваньские процессоры Kirin, так как в них используются американские технологии. Кроме того, в смартфонах Huawei больше нет популярных американских приложений, что важно для потребителя. Спасение компании видят только в президентских выборах в США. Если на них победит кандидат от демократов Джо Байден, отношение к Huawei может поменяться.