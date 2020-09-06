Власти США нашли новый способ ударить по Китаю и его главным технологическим компаниям, пишет CNBC. Они готовятся ввести ограничения в отношении главного национального производителя полупроводников — компании SMIC, что значительно усложнит работу крупнейших корпораций, включая Huawei.

В случае положительного решения Белого дома SMIC будет добавлена в специальный перечень министерства торговли, участникам которого требуется разрешение для закупок произведенных в США товаров. В этом случае компания окажется серьезно ограничена в поставках сырья для своей продукции.

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SMIC считается одной из ключевых компаний для китайской экономики, поскольку рассматривается Пекином как опора для развития собственной индустрии микроэлектроники. Соответствующая государственная программа рассчитана до 2025 года и направлена на наращивание китайского экспорта, а также на достижение национальной технологической безопасности.

Помимо этого, SMIC назывался среди альтернативных поставщиков для крупнейшего китайского производителя смартфонов Huawei после того, как от сотрудничества с ним из-за угрозы американских санкций отказалась тайваньская TSMC.

В то же время, аналитики предупреждают, что ограничения могут негативно сказаться на экономике США, поскольку затруднят экспорт сырья и технологий в Китай местным партнерам SMIC.