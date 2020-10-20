Швеция ударила по Huawei

Власти Швеции нанесли удар по китайским компаниям Huawei и ZTE, запретив использовать их оборудование для создания сетей 5G на территории королевства. Об этом пишет CNBC.

Решение принято в преддверии аукциона на основные частоты 5G, который состоится в ноябре 2020 года. Как заявили власти страны, Швеция считает Китай одной из самых больших угроз стране. От запрета Стокгольма, вероятно, выиграют конкурирующие производители телекоммуникационного оборудования — шведская Ericsson и финская Nokia.

Швеция — не первое европейское государство, которое наложило ограничения на китайские компании. Ранее на аналогичные меры пошла Великобритания, которая запретила Huawei до 2027 года участвовать в развертывании британских сетей 5G.

Ограничения на Huawei наложили и США, которые подозревают компанию в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями. Вашингтон включил ее в черный список и лишил возможности поставлять на американский рынок технологии и комплектующие для развертывания сетей 5G. Huawei обвинения в свой адрес отвергает и считает их политически мотивированными.