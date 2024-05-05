На Украине оценили опасность нового российского оружия

Экс-полковник СБУ Стариков: новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб Украине

Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» нанесет серьезный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online".

«За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб», — отметил Стариков.

Экс-полковник рассказал, что от термобарических снарядов невозможно спрятаться на поле боя — даже если бойцы ВСУ спрячутся от прямого попадания в укрытии или в бункере, то все равно погибнут от мощности детонации такого вида снаряда.

Ранее стало известно, что ТОС-3 «Дракон» возьмет «изюминки» от эксплуатируемых ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» и будет наводить еще больший ужас на Вооруженные силы Украины.