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00:33, 5 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина пытался зарубить топором двух собак

В КЧР мужчина пытался убить топором двух собак, заведено дело о живодерстве

Фото: Unsplash

В Карачаево-Черкессии возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после того, как местный житель пытался убить кухонным топором двух собак. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике в Telegram-канале.

Жительница Черкесска написала заявление в полицию о том, что 2 апреля мужчина жестоко обращался с двумя собаками во дворе многоквартирного дома по улице Космонавтов.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведенной проверки, следователем установлено, что мужчина умышленно нанес ранения животным. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что в Ростовской области двух уголовников отправили в СИЗО по делу о расправе над двумя россиянами при помощи топора.

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      Юлия Мискевич
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