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00:04, 5 мая 2024Россия

Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя

Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В московском храме Христа Спасителя началась пасхальная полунощница. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Ранее сообщалось, что на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей.

Самолет с Благодатным огнем совершил посадку в аэропорту «Внуково-3» в Москве вечером 4 мая. После этого делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.

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      Марина Совина
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