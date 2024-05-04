Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

В московском храме Христа Спасителя началась пасхальная полунощница. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Ранее сообщалось, что на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей.

Самолет с Благодатным огнем совершил посадку в аэропорту «Внуково-3» в Москве вечером 4 мая. После этого делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.