Борт с Благодатным огнем прибыл в Москву

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву. Об этом 4 мая сообщили представители российского Фонда Андрея Первозванного, передает РИА Новости.

Уточняется, что борт с делигацией, которая доставила святыню в Москву, приземлился в столичном аэропорту Внуково-3.

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его людям в храме.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

