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23:36, 4 мая 2024Россия

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в Москве

Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Vlad Karkov / Globallookpress

На пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее представители российского Фонда Андрея Первозванного заявили, что Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву. Уточняется, что борт с делегацией, доставившей святыню в российскую столицу, приземлился в аэропорту Внуково-3.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Далее Благодатный огонь развозят в разные страны, в том числе в Россию.

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      Маргарита Пименова
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