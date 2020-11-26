В США раскритиковали решение Трампа помиловать своего бывшего советника

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф раскритиковал решение президента Дональда Трампа помиловать своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, дело против которого было заведено в рамках так называемого российского расследования. Об этом Шифф написал в своем Twitter-аккаунте.

«Дональд Трамп неоднократно злоупотреблял правом помилования, чтобы наградить друзей и защитить тех, кто его прикрывал. На этот раз он помиловал Майкла Флинна, который солгал, чтобы скрыть свои связи с русскими», — отметил он.

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В свою очередь, председатель юридического комитета палаты представителей Джеральд Надлер заявил, что помилование Флинна является «незаслуженным и беспринципным», пишет ТАСС. «Президент Трамп поманил [своего бывшего советника] этим помилованием, чтобы побудить Флинна отступить от своего обещания сотрудничать с федеральными следователями — [речь идет о] сотрудничестве, которое могло раскрыть проступки самого президента», — пояснил Надлер.

Ранее Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника. «Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна», — заявил он.

В мае 2020 года Минюст США постановил закрыть уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Однако в сентябре апелляционным судом США было отменено это решение. Американский лидер отметил, что преследовавшие Флинна чиновники из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди». Он заявил, что считает это дело государственной изменой.