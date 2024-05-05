На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывыСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram.
По его данным, серия взрывов, вероятно, произошла за пределами города. Позднее стало известно о новой волне взрывов.
В субботу, 4 мая, в течение дня в Харькове произошло четыре серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщал об атаке российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.