На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

В Харькове вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram.

По его данным, серия взрывов, вероятно, произошла за пределами города. Позднее стало известно о новой волне взрывов.

В субботу, 4 мая, в течение дня в Харькове произошло четыре серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщал об атаке российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.