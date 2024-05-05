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00:33, 5 мая 2024Спорт

Сотникова рассказала про мысли о завершении карьеры до победных Игр-2014

Сотникова рассказала, что думала о завершении карьеры до победной Олимпиады-2014

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что у нее были мысли о завершении карьеры за несколько месяцев до победных Игр-2014. Ее интервью опубликовано в журнале «Московский фигурист».

Сотникова поделилась, что из-за пубертата потеряла все прыжки. По словам спортсменки, в олимпийский сезон у нее многое не получалось, поэтому она думала о снятии с главных стартов.

«Но чемпионат России (на нем фигуристка завоевала золото — прим. «Ленты.ру») как раз и показал, что я могу с собой справиться даже в таком состоянии. И я тогда поняла, что ничего страшного в этом нет, надо просто подружиться со своей головой, потому что на самом деле все идет от головы», — вспомнила Сотникова.

Сотникова первой из россиянок завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании. В ее активе также четыре титула чемпионки России и два серебра чемпионатов Европы.

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      Дарья Коршунова
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