Президент США Дональд Трамп помиловал пятерых американцев накануне вторых дебатов с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом. Соответствующие исполнительные решения он подписал в среду, 21 октября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Приговор будет смягчен в отношении Леноры Логан, Рашеллы Рид, Чарльза Тэннера, Джона Болена и Кертиса Макдональда. Известно, что Рид была осуждена за мошенничество, а остальные отбывали наказание за наркотики.

По мнению властей, все пятеро осужденных встали на путь исправления. «В свете решений, которые данные лица приняли во время заключения для улучшения своей жизни и жизни окружающих, президент определил, что данные лица заслуживают помилования», — пояснили в Белом доме.

В конце августа Трамп помиловал осужденного за ограбление банка темнокожего американца Джона Пондера во время общенационального съезда Республиканской партии. Преступник был арестован за ограбление банка, когда ему было 38 лет. Он уже отсидел срок, однако с него так и не сняли судимость. После освобождения Пондер начал заниматься благотворительностью: основал организацию, которая помогает бывшим заключенным.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Следующие запланированы на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.