Трамп помиловал темнокожего преступника на съезде Республиканской партии

Президент США Дональд Трамп помиловал осужденного за ограбление банка темнокожего американца Джона Пондера во время общенационального съезда Республиканской партии, который проводился онлайн. Запись публикует CNN.

До начала трансляции съезда Белый дом опубликовал кадры, на которых Трамп стоит рядом с Пондером и специальным агентом ФБР Ричардом Бизли. Затем президент подписывает указ о помиловании преступника в его присутствии. Услышав это, Пондер заплакал.

«Во время отбывания тюремного срока Джон начал читать Библию и слушать христианское радио», — подчеркнул американский лидер.

Отмечается, что преступник был арестован за ограбление банка, когда ему было 38 лет. Он уже отсидел срок, однако с него так и не сняли судимость. CNN указывает, что после освобождения Пондер начал заниматься благотворительностью: основал организацию, которая помогает бывшим заключенным.

При этом впервые преступника арестовали, когда ему тогда было всего 16 лет, по обвинению в вооруженном ограблении. На протяжении 20 лет он то оказывался на свободе, то снова попадал в тюрьму за разные преступления.

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