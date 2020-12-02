Мир
 
Последние новости
В США заявили о возможном коллапсе службы скорой помощи
Маск призвал сотрудников Tesla готовиться к обвалу акций
Украина опровергла задержание вице-премьера за пьяный дебош в отеле
ВОЗ порекомендовала носить маски на улице
Загадочный силуэт в горах напугал туриста и пользователей сети
В России исчезнет сеть дорогих продуктовых
Русскоязычный стример запустил трансляцию с «мертвой» проституткой
Российский врач назвала необходимые в Новый год лекарства
Восьмилетняя российская девочка закормила полуторагодовалого брата до смерти
Путин обеспокоился ситуацией в Белоруссии
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден задумал восстановить ядерную сделку с Ираном

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joe Skipper / Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден задумал восстановить ядерную сделку с Ираном. Об этом он рассказал в интервью для The New York Times.

По его словам, будущая администрация хочет сотрудничать с союзниками и партнерами, участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения. Тем самым Байден рассчитывает продлить ограничения в отношении иранской ядерной и ракетной программы. Помимо этого, демократ задумался о том, чтобы отменить антииранские санкции, введенные нынешним президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Байдена, обеспечить безопасность в регионе может только то соглашение, которое сможет контролировать ядерные разработки Тегерана. В противном случае к такой разработке будут стремиться и другие страны: например, Саудовская Аравия и Турция. «Наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим», — заявил политик.

28 ноября сотрудники американских разведывательных служб связали убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с планами Байдена по восстановлению отношений с Тегераном. Вероятно, Израиль и нынешняя администрация президента Дональда Трампа хотели не допустить серьезного изменения политики США в отношении Ирана при Байдене и возвращения Вашингтона к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). США вышли из соглашения в 2018 году и тогда же восстановили санкции против Ирана в полном объеме. СВПД ограничивал ядерные наработки Исламской Республики.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Biden: ‘We’re Going to Fight Like Hell by Investing in America First
США введут санкции против организаций России и Китая из-за содействия Ирану
В Израиле испугались войны с Ираном из-за победы Байдена
Эрдоган надавил на Трампа из-за расследования властей США