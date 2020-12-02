Кандидат в президенты США Джо Байден задумал восстановить ядерную сделку с Ираном. Об этом он рассказал в интервью для The New York Times.

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По его словам, будущая администрация хочет сотрудничать с союзниками и партнерами, участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения. Тем самым Байден рассчитывает продлить ограничения в отношении иранской ядерной и ракетной программы. Помимо этого, демократ задумался о том, чтобы отменить антииранские санкции, введенные нынешним президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Байдена, обеспечить безопасность в регионе может только то соглашение, которое сможет контролировать ядерные разработки Тегерана. В противном случае к такой разработке будут стремиться и другие страны: например, Саудовская Аравия и Турция. «Наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим», — заявил политик.

28 ноября сотрудники американских разведывательных служб связали убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с планами Байдена по восстановлению отношений с Тегераном. Вероятно, Израиль и нынешняя администрация президента Дональда Трампа хотели не допустить серьезного изменения политики США в отношении Ирана при Байдене и возвращения Вашингтона к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). США вышли из соглашения в 2018 году и тогда же восстановили санкции против Ирана в полном объеме. СВПД ограничивал ядерные наработки Исламской Республики.

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