Эрдоган надавил на Трампа из-за расследования властей США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надавил на своего американского коллегу Дональда Трампа из-за расследования Минюста США финансовых преступлений турецкого банка Halkbank. Подробности сделки лидеров двух стран приводит The New York Times.

По информации издания, после того как администрация Барака Обамы ослабила санкции против Ирана в рамках ядерной сделки, Трамп усилил их и использовал в качестве стержня своей стратегии в регионе. Вскоре Halkbank нарушил эти санкции, и американские власти начали расследование по этому делу.

Тогда Эрдоган попросил Трампа отменить расследование, и тот, как пишет газета, согласился. Два лояльных президенту США человека — Мэттью Уитакер и Уильям Барр — оказали давление на федеральных прокуроров, чтобы те поспешили снять обвинения с турецкого банка. Утверждается, что в середине июня 2019 года Барр, в то время генпрокурор США, встретился с тогдашним федеральным прокурором по Южному округу штата Нью-Йорк Джеффри Берманом и попросил его прекратить расследование в отношении подозреваемых по делу Halkbank. Однако Берман отказался это делать и был уволен. Отмечается, что именно упорство в деле Турции стало основной причиной его смещения.

В июне 2020 года бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC сообщил, что Трамп хочет уволить Бермана из-за просьбы Эрдогана прекратить расследование в отношении турецкого банка. По словам Болтона, президент США говорил Эрдогану, что «позаботится» об урегулировании дела Halkbank, когда заменит «людей Обамы» в прокуратуре на своих.