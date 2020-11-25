США введут санкции против организаций России и Китая из-за содействия Ирану

Соединенные Штаты введут санкции против четырех юридических лиц из России и Китая из-за «содействия Ирану в развитии его ракетной программы». Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс, передает ТАСС.

Соответствующие меры будут приняты уже в среду, 25 ноября.

«Я объявлю вам о том, о чем мы сообщим позднее в Вашингтоне: мы сегодня вводим санкции против четырех юридических лиц за их деятельность, способствующую ракетной программе Ирана <...>, за передачу Ирану технологий, направленных на развитие его ракетной программы», — заявил Абрамс и уточнил, что меры будут приняты против четырех юридических лиц в России и КНР, однако их названия не раскрыл.

Материалы по теме Уйти по-американски Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше? Кто здесь власть Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?

Спецпредставитель США добавил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа продолжит давление на Тегеран и будет вводить санкции, пока это возможно. «У нас в одно и то же время есть только один президент. И наша политика сейчас будет точно такой же вплоть до 20 января — это политика максимального давления», — подчеркнул он.

По его словам, санкции будут связаны с вооружениями, оружием массового уничтожения и с правами человека. Также Абрамс добавил, что администрация Байдена не сможет сразу же радикально изменить политику в отношении Ирана, хотя ранее в предвыборной программе демократ заявлял о возможности возвращения США в ядерную сделку.

10 ноября сообщалось, что Трамп, возможно, желает провести операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера. О таких подозрениях писало Daily Mail со ссылкой на чиновников в Министерстве обороны. Позднее появилась информация о том, что американский лидер хочет нанести удар по объекту в иранском городе Нетенз, однако в Белом доме это не прокомментировали.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



