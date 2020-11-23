Саудовская Аравия задумала помирить США и Иран и способствовать подписанию нового договора на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNBC.

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Глава ведомства предложил назвать новое соглашение СВПД++: оно может затрагивать не только ядерную программу, но и, например, программы по баллистическим ракетам Ирана, которые «способствуют разрушению региона». Фейсал бен Фархан Аль Сауд считает, что новый договор должен урегулировать вмешательство Исламской Республики в военные конфликты в Йемене, Сирии и Ираке.

Саудовской Аравии, в свою очередь, нужно стать «партнером в дискуссиях» между Вашингтоном и Тегераном. Глава саудовского МИД также оценил политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении иранской стороны. Фейсал бен Фархан Аль Сауд считает, что оказание максимального давления на Иран было успешным.

10 ноября сообщалось, что Трамп, возможно, желает провести операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера. О таких подозрениях писало Daily Mail со ссылкой на чиновников в Министерстве обороны. Позднее появилась информация о том, что американский лидер хочет нанести удар по объекту в иранском городе Нетенз, однако в Белом доме это не прокомментировали.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».

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