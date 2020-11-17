Стало известно о желании Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране

Стало известно о желании президента США Дональда Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране на прошлой неделе, 12 ноября. Об этом узнала The New York Times от четырех источников, среди которых действующие и бывшие представители власти.

Издание предполагает, что Трамп мог иметь в виду объект в иранском городе Нетенз, однако в Белом доме данную информацию не прокомментировали.

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В материале говорится, что во время совещания в овальном кабинете Трамп поднял вопрос о том, насколько реально нанести удар по основному ядерному объекту Ирана «в ближайшие недели». Старшие советники отговорили американского лидера из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

По информации источников, эта встреча состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о «значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране». В овальном кабинете присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По их мнению, удар по объектам Ирана «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели президентства Трампа».

10 ноября сообщалось, что Трамп, возможно, желает провести операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера. О таких подозрениях писало Daily Mail со ссылкой на чиновников в Министерстве обороны. Отмечалось, что Эспер перечил президенту США по вопросу Ирана, опровергая некоторые его высказывания, в том числе после ликвидации 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого Трамп объявил о введении новых санкций.