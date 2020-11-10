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Трампа заподозрили в желании напоследок провести операцию против Ирана

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Дональд Трамп и Марк Эспер
Дональд Трамп и Марк Эспер
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп, возможно, желает провести операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера. О таких подозрениях сообщает Daily Mail со ссылкой на чиновников в Министерстве обороны.

Отмечается, что Эспер перечил президенту США по вопросу Ирана, опровергая некоторые его высказывания, в том числе после ликвидации 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Так, действующие представители министерства обороны в частном порядке выражают опасения, что Трамп может вскоре начать проведение некой операции (возможно, секретной) против Ирана или других противников в последние дни своего пребывания у власти.

Бывший чиновник Пентагона Элисса Слоткин (Elissa Slotkin), в свою очередь, перечислила вероятные причины увольнения Эспера. Первая — некомпетентность или некое нарушение правил, что маловероятно по отношению к Эсперу. Возможным мотивом также называют личную мстительность Трампа за прошлые противоречия, которые возникали раньше, или же нежелание Эспера исполнять некие распоряжения президента США.

Накануне Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Глава государства также объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера и.о. министра обороны.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена объявлять новые санкции против Ирана каждую неделю до окончания срока действия его полномочий. Серия мер позволит усилить давление на Исламскую Республику и создаст препятствия для администрации избранного президента Джо Байдена, если он решит вернуться в ядерную сделку по Ирану.

Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого Трамп объявил о введении новых санкций.

Предыстория: Стало известно о «потоке» новых санкций США против Ирана
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