Стало известно о «потоке» новых санкций США против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявлять новые санкции против Ирана каждую неделю до окончания срока действия его полномочий. Об этом стало известно порталу Axios.

По словам двух источников издания, Вашингтон вместе с Израилем и странами Персидского залива планирует ввести «поток» ограничений против Тегерана в течение 10 недель, оставшихся до инаугурации демократа Джо Байдена. «Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января», — подчеркнул один из собеседников. Серия мер позволит усилить давление на исламскую республику и создаст препятствия для администрации Байдена, если он решит вернуться в ядерную сделку по Ирану.

Так, спецпредставитель США по Ирану Эллиот Абрамс прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, чтобы обсудить план санкций. Затем он должен отправиться в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые «очень обеспокоены будущей политикой администрации Байдена» в отношении Ирана.

Уточняется, что планируемые санкции не связаны с иранской ядерной программой, так как они, скорее всего, будут отменены администрацией Байдена. Ограничения будут касаться иранской программы создания баллистических ракет, помощи террористическим организациям и нарушений прав человека в этой стране.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».