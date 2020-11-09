В Иране ответили США фразой «Трамп ушел, а мы остаемся»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны Ближнего Востока к сотрудничеству после выборов в США. Такое сообщение содержится в его Twitter-аккаунте.

Он прокомментировал предварительные результаты голосования фразой «[Президент США Дональд] Трамп ушел, но мы с нашими соседями остаемся». По словам главы МИД, Тегеран протягивает «руку соседям для достижения общих интересов наших народов и стран». Зариф подчеркнул, что диалог — единственный способ положить конец разногласиям и трениям и вместе построить лучшее будущее для региона.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде оценил возможность переговоров с демократом Джо Байденом. Он отметил, что возвращение к диалогу будет непростым, и Ирану важны практические шаги с противоположной стороны.

8 ноября госсекретарь США Майк Помпео вступил в перепалку с верховным лидером Ирана в Twitter из-за высказывания последнего об американских выборах президента. Хаменеи назвал выборы президента США спектаклем и примером «безобразного облика либеральной демократии». В ответ Помпео обвинил Хаменеи в том, что он «лично украл сотни миллионов долларов у своего народа». Позднее Хатибзаде пояснил, что американский политик в ярости, так как скоро окажется на «задворках истории».

7 ноября кандидат от Демократической партии США Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.