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Оценена стоимость пересчета голосов в ключевом американском штате

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Фото: Brandon Bell / Reuters

Власти Висконсина, одного из ключевых американских штатов на президентских выборах, оценили возможный пересчет голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении избиркома говорится, что общая сумма расходов составит 7,9 миллиона долларов. Отмечается, что эта сумма намного превышает стоимость пересчета на прошлых выборах в 2016 году.

По словам главы избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф, в штате до сих пор не решили, будет ли проводиться пересчет голосов.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа отказался от большинства требований по иску, который был направлен на оспаривание результатов президентских выборов в штате Пенсильвания, иск был подан в новой редакции. Команда Трампа заявила, что республиканцы оказались в невыгодном положении из-за правил подсчета голосов в некоторых округах. В частности, там было позволено исправлять ошибки в бюллетенях, которые были отправлены по почте. При этом штаб Трампа отказался от утверждений, что сотрудники избирательной комиссии нарушили его конституционные права, так как якобы ограничили возможность его наблюдателей следить за подсчетом голосов.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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