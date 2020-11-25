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Израиль начал подготовку к удару США по Ирану

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Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к тому, что США, возможно, нанесут военный удар по Ирану до того, как действующий президент США Дональд Трамп покинет свой пост. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Израильское правительство проинструктировало военных предпринять приготовления не на основе каких-либо разведывательных данных или оценок того, что Трамп прикажет нанести удар, а потому, что высокопоставленные израильские чиновники ожидают «очень чувствительный период» перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена 20 января, отмечает издание.

Меры по обеспечению готовности израильской армии связаны с возможным ответным ударом Ирана против Израиля напрямую или через иранских доверенных лиц в Сирии, Газе и Ливане, заявили израильские официальные лица.

На прошлой неделе стало известно о желании Трампа нанести удар по ядерному объекту в Иране. Об этом узнала The New York Times от четырех источников, среди которых действующие и бывшие представители власти.

Издание предполагает, что президент США мог иметь в виду объект в иранском городе Нетенз, однако в Белом доме данную информацию не прокомментировали.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».

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