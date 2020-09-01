Израиль нанес авиаудары по Дамаску

Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии на юге Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что нападение совершили со стороны горы Хермон и Голанских высот. Предполагается, что ракетные удары нанесли израильские ВВС: они атаковали склады с оружием.

Сирийским военным удалось отразить часть ракет. Несмотря на это, как минимум два солдата погибли, еще семеро ранены.

4 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку армии Израиля около Дамаска. Израильские военные подтвердили факт атаки. По их словам, ее совершили в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.

До этого, 3 августа, Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Четыре человека подобрались к границе, они якобы пытались устроить нападение.