ПВО Сирии отразили атаку около Дамаска

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку около Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, инициатором атаки стала армия Израиля. Ракеты были выпущены по некоторым сирийским пунктам на границе в районе города Кунейтра. Отмечается, что в результате потери ограничились материальными.

Израильские военные подтвердили факт атаки. По их словам, она была совершена в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе. «В число пораженных целей вошли наблюдательные пункты и системы сбора разведданных, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах сирийских вооруженных сил», — сообщили они.

Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией 3 августа. На кадрах видно, как четыре человека подобрались к границе. Утверждается, что они пытались устроить нападение, однако израильская армия нейтрализовала злоумышленников.