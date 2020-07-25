Сирийские военнослужащие пострадали в результате атаки со стороны Израиля

Двое сирийских военнослужащих пострадали в результате атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.

Министерство обороны Сирии заявило, что в 23:00 по местному времени израильские боевые вертолеты обстреляли ракетами три позиции сирийской армии, расположенные на переднем крае в районе Кунейтра. В ведомстве подтвердили, что двое военнослужащих получили ранения.

Ранее поступили сообщения о том, что израильские боевые вертолеты атаковали несколько военных целей сирийской армии, расположенных на юге Сирии, в ответ на обстрел Голанских высот. Согласно заявлению представителей армии Израиля, вертолеты нанесли удары по наблюдательным пунктам сирийской армии и системам сбора разведывательных данных, находящимся на ее базах.

Израиль, в свою очередь, сообщил о том, что ранее в тот же день армия Сирия обстреляла Голаны. Армейская пресс-служба рассказала, что с сирийской стороны на Голанских высотах были слышны взрывы. Армия Израиля также заявила, что в результате взрывов осколками были повреждены транспортное средство и здание на территории Израиля.