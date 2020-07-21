Сирия отразила ракетную атаку на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в небе над Дамаском. В результате нападения противника ранения получили семь сирийских солдат. Об этом пишет агентство SANA.

По данным источника, серию ударов устроил Израиль со стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс около 21:48 по местному времени. В ответ Дамаск открыл огонь по воздушным целям и поразил большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей.

В результате атак сирийской стороне был нанесен материальный ущерб.

27 апреля войска противовоздушной обороны сирийской столицы отразили ночной ракетный обстрел. По неподтвержденной информации, удар из воздушного пространства Ливана нанесла Армия обороны Израиля. ПВО Дамаска удалось сбить несколько ракет.

Голанские высоты, принадлежавшие Сирии с 1944 года, захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией.