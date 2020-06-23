В Сирии произошла новая воздушная атака

В сирийских провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор произошла новая воздушная атака. Об этом вечером 23 июня сообщило агентство SANA.

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в результате атаки с воздуха. В результате произошедшего погибли двое военнослужащих, еще четверо солдат получили ранения. Также был причинен материальный ущерб.

Как уточнеят South Front, удар нанесла израильская армия

В мае сирийские войска ПВО отразили ракетный удар в провинции Алеппо. Предположительно, целью ударов стал сирийский военный исследовательский центр. Зенитчики сумели перехватить несколько ракет. О жертвах и разрушениях на земле не сообщалось.

По неподтвержденной информации, к обстрелу может быть причастна Армия обороны Израиля — ВВС еврейского государства наносят авиаудары по Сирии с периодичностью раз в несколько дней. Так, о предыдущих обстрелах Арабской Республики сообщалось 1 мая, 27 и 20 апреля.

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