Российский БТР подорвался во время патрулирования в Сирии

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Бронетранспортер БТР-82А военной полиции России подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ) во время совместного патрулирования российских и турецких военных трассы М4 в Сирии. Ролик с поврежденной машиной во вторник, 16 июня, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, что БТР российского производства не может перемещаться самостоятельно. Для его перевозки военным пришлось задействовать турецкий тягач M984A2.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. При этом ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщал, что 15 июня российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке, передавал «Интерфакс».

9 июня стало известно, что на пути следования колонны российской военной полиции в Сирии взорвалась бомба. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кобани, когда военные направлялись к деревне Марс-Мелх. В результате трое военнослужащих получили ранения.

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