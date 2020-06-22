США не захотели вывода российских войск из Сирии

США не настаивают на том, чтобы Россия выводила свои войска из Сирии, но хотят защитить права гражданского населения страны. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время онлайн-конференции в институте Ближнего Востока (Middle East Institute).

Он уточнил, что США всегда выступали против присутствия России в Сирии. Однако Вашингтон не хочет заставлять Москву выводить оттуда войска. Джеффри добавил, что американские власти хотят вернуться «к ситуации 2011 года»: тогда в арабской республике не было российских или иранских военных.

«Мы не говорим, что (президент Сирии Башар) Асад должен уйти, мы хотим, чтобы Асад и его правительство должны изменить свое поведение», — подчеркнул он. По мнению Джеффри, режим Асада так или иначе падет, например, из-за экономического краха.

17 июня США ввели новые санкции против сирийского президента Башара Асада и его семьи в соответствии с актом Цезаря. Это американский закон, предусматривающий санкции против правительства Асада и его союзников, в том числе России и Ирана, за совершенные, с точки зрения Вашингтона, военные преступления.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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