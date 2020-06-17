США ввели жесткие санкции против Асада и его семьи

США ввели новые санкции против сирийского президента Башара Асада и его семьи. Об этом сообщается в Twitter американского госсекретаря Майка Помпео.

«Сегодня мы начинаем последовательную санкционную политику в отношении режима Асада в соответствии с актом Цезаря, который позволяет вводить жесткие экономические санкции», — написал глава внешнеполитического ведомства. Известно, что на первом этапе ограничения затронут жену и сестру Асада, а также связанную с Корпусом стражей исламской революции Ирана афганскую шиитскую организацию «Лива Фатимиюн».

Так называемый акт Цезаря — американский закон, предусматривающий санкции против правительства Асада и его союзников, в том числе России и Ирана, за совершенные, с точки зрения Вашингтона, военные преступления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru