В Израиле и Сирии заметили недовольство Путина Асадом

Президент России Владимир Путин недоволен работой своего сирийского коллеги Башара Асада и его администрации, сообщают израильский канал Keshet 12 со ссылкой на источники в разведке. Об этом пишет некоммерческий проект Middle East Monitor, отслеживающий публикации ближневосточной прессы и телевидения.
По словам источников, о недовольстве Кремля Асадом можно судить по публикациям в российских СМИ в середине апреля о коррупции в правительстве Сирии. Один из материалов подобного содержания выпустило «Федеральное агентство новостей», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а ньюсмейкером в данной заметке выступил бывший вице-премьер Сирии, председатель московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, долгое время учившийся в Советском Союзе. Также журналисты обратили внимание на вышедшую 17 апреля статью чрезвычайного и полномочного посла России Александра Аксененка, в которой тот высказал мнение, что, несмотря на установившееся в марте перемирие, «в Дамаске не особенно склонны проявлять разумные дальновидность и гибкость, по-прежнему делая ставку на военное решение при поддержке союзников и получение необусловленной финансово-экономической помощи». Такая «полуофициальная кампания» в российских медиа не могла начаться без указания со стороны Путина, считают израильские репортеры.
Другой израильский канал Reshet 13, как пишет Middle East Monitor, выразил уверенность в том, что критикующие Асада статьи свидетельствуют о том, что Москве не хватает терпения в отношении сирийского президента и его «некомпетентной администрации».
Сирийский политолог Абдель Вахаб Асси (Abdel Wahab Assi) также трактовал волну критикующих Асада и его окружение публикаций как следствие недовольства Кремля действиями официального Дамаска в экономике. «Россия полностью недовольна тем, как сирийский режим справляется с экономическим кризисом, поскольку создается впечатление, что он не подчиняется указаниям, что может привести к нежеланию в одиночку нести связанные с этим расходы», — сказал Асси в беседе с турецким арабоязычным каналом TRT Arabi. По мнению журналиста Наср аль-Юсефа, критика в адрес президента Сирии в российской прессе связана в первую очередь с трудностями и коррупцией, с которыми российские компании столкнулись при работе в республике: «Россияне не меньше китайцев знают о том, как давать взятки, но считают, что не должны платить, потому что спасли систему».
Сирия является одним из самых коррумпированных государств мира, следует из ежегодного рейтинга неправительственной организации Transparency International. В вышедшем в январе обновленном перечне Сирия заняла третье с конца место, опередив лишь Южный Судан и Сомали.
Владимир Путин регулярно созванивается с Башаром Асадом, однако в апреле об их контактах информации не поступало. Последний разговор лидеров двух стран, о котором сообщала пресс-служба Кремля, состоялся 20 марта. В тех же числах на переговоры с Асадом в Дамаск по поручению Путина летал министр обороны Сергей Шойгу.